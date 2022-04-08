В Одессе и области вводят комендантский час на полтора дня

Комендантский час будет действовать с 21:00 9 апреля и до 6:00 11 апреля. То есть весь день 10 апреля появляться на улице запрещено.

Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Причиной для такого шага стал ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске утром 8 апреля. В результате удара рашистов погибли по последним данным 50 человек, 98 ранены. Среди жертв в основном женщины и дети, ожидавшие эвакуационный поезд.

10 апреля – это День освобождения Одессы от нацистских захватчиков. И хотя полиция просила одесситов не устраивать массовых мероприятий, посвященных памяти освободителей в этот день, вероятность того, что жители города будут самостоятельно выдвигаться к памятным местам, оставалась высокой.

При этом враг сейчас специально добивается как можно большего числа жертв среди гражданского населения, чтобы запугать украинцев и вынудить руководство нашей страны пойти на уступки.

Поэтому, чтобы избежать массовых жертв в праздничный день, руководство региона пошло на такую меру, как комендантский час на полтора дня.

В распоряжении сказано:

Учитывая события, произошедшие в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетных обстрелов вокзала, погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе, 10 апреля 2022 года, есть угроза нанесения ракетного удара. Именно поэтому Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года. Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

— Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми, — пояснил Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.