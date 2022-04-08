Как выгуливать собак в длинный комендантский час

В Одесской областной военной администрации дали советы по выгулу четвероногих друзей, в случае, когда комендантский час длится целый день.
О выгуле собак во время комендантского часа:
- Перед тем, как вывести питомца, нужно взять с собой паспорт гражданина Украины или id-карту.
- Гулять следует вблизи вашего дома, не отходить. Время прогулки максимально сократить.
- Вежливо объясните представителям территориальной обороны, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины или Нацполиции, что вы гуляете с собакой у подъезда и делайте это быстро.
Напомним, что в Одесской области объявлен комендантский час, который продлится полтора дня: с 9 вечера 9 апреля до 6 утра 11 апреля. 10 апреля в течении всех суток следует оставаться дома.