Результаты последних ракетных ударов по Одесской области: есть погибшие и раненые (видео)

В Одесской областной военной администрации ОВА сообщили о результатах ракетных атак на Одесский регион 7 и 8 апреля 2022 года.

По информации главы ОВА Максима Марченко, в результате одного из обстрелов погибли и были ранены люди.

«Вчера ночью врагом был нанесен удар с берегового ракетного комплекса «Бастион» по населенному пункту Красноселка нашей области. К сожалению, есть погибшие и раненые. Повреждены объекты инфраструктуры»,

– рассказал Марченко в своем вечернем видеообращении.

А сегодня, 8 апреля, российские войска нанесли еще один ракетный удар недалеко от Одессы. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Также глава ОВА сообщил, что учитывая события в Краматорске и из-за угрозы нанесения ракетного удара по Одессе на территории города и Одесской области вводится комендантский час с 21:00 9 апреля и до 6:00 11 апреля. Исключением станет лишь обеспечение работы предприятий непрерывного цикла.

Более детальная информация будет обнародована позже.

Фото: скришот с видео Одесской ОВА