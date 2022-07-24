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Высадиться на острове Змеином украинцам помог британский спецназ

Высадиться на острове Змеином украинцам помог британский спецназ

Группа британских спецназовцев прибыла в Одессу, чтобы обучить украинских боевых плавцов пользоваться подводным транспортным оборудованием.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Новость была опубликована в британской газете The Sun.

Представители Особой лодочной службы ВМС Великобритании ездили в Украину, чтобы научить бойцов украинского 73 морского центра специального назначения обращению с британской техникой.

Речь идет о подводных буксировщиках, с помощью которых украинские боевые пловцы исследовали прибрежную зону Змеиного на наличие мин, прежде чем дать команду в атаку основным силам.

британский спецназ

Напомним, что 30 июня российские захватчики сбежали с временно оккурированного Змеиного, не выдержав огневых ударов Вооруженных сил Украины. Остров Змеиный был единственной частью Одесской области, которую удалось занять рашистам.

А с 7 июля над островом Змеиный в Черном море вновь развивается государственный флаг Украины. Наши спецназовцы провели там зачистку.

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