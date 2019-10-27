Выходные в Одессе: Вакарчук дал концерт в благодарность узникам Кремля, а Сенцов искупался в море

“Это был невероятный вечер и особенный концерт в Одессе. В середине сентября встретился с Олегом Сенцов. В разговоре выяснили, что Олег раньше не был на моих концертах. Сразу предложил сделать такой для него, для освобожденных узников Кремля, для освобожденных наших моряков”, – написал Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook.

Це був неймовірний вечір і дуже особливий концерт в Одесі.В середині вересня зустрівся з Олегом Сенцовим. У розмові з'ясували, що Олег раніше не був на моїх концертах)Відразу запропонував зробити такий для нього, для звільнених в'язнів кремля, для звільнених наших моряків.26 жовтня, Одеса, Urban music hall, спеціальний виступ "Святослав Вакарчук. Концерт-подяка", акустичний формат.Дякую усім, хто був з нами! Олег Сенцов, Роман Мокряк, Юрій Без'язичний, Василь Сорока та інші звільнені з полону моряки, діючі офіцери та матроси ВМС, ті, хто 2014-го року не зрадили присязі та Україні, вийшли з Криму і вивели техніку, авіацію, зокрема віце-адмірал Тарасов Андрій, полковник Ігор Бедзай, й офіцери, які ще за часів, коли вони були курсантами навесні 2014-го року співали гімн України, коли окупанти піднімали триколори в нашому Криму, волонтери Одеси, особлива подяка Антоніні Селіній, нашому доброму другу та справжній патріотці України.Слава Україні! 💙💛 Gepostet von Святослав Вакарчук am Samstag, 26. Oktober 2019

Олег Сенцов прилетел в Одессу на этот концерт, о чем тоже написал в социальных сетях. Кроме того, он воспользовался возможностью, чтобы окунуться в море. Из-за длительного пребывания в российском плену он 6 лет не видел моря, поэтому его не остановила даже прохладная октябрьская погода.

Gepostet von Oleg Sentsov am Sonntag, 27. Oktober 2019

Фото: “Океан Эльзы” в Facebook

Видео: Святослав Вакарчук, Олег Сенцов в Facebook