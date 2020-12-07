Выходные на Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать одесситы?

На Новый год и Рождество в Украине будет несколько официальных дополнительных выходных. Причем, на Рождество – у всех, независимо от вероисповедания и конфессиональной принадлежности.

Первый такой выходной будет 25 декабря в пятницу. В этот день будет Рождество по григорианскому календарю. Его еще называют католическим.

Четверг, 31 декабря, будет рабочим днем, но сокращенным на 1 час. 1 – 3 января – выходные дни.

Рождество по юлианскому календарю, или “православное”, также будет выходным днем. Выпадает на четверг, 7 января. Среда, 6 января, будет сокращенным на 1 час рабочим днем. Рабочий день с пятницы, 8 января, предлагается перенести на субботу, 16 января. Так получится 4 выходных подряд 4 выходных подряд: 7 – 10 января.

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