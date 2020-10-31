Одесские избиркомы тянут с подведением итогов выборов

В частности, как пишет «Думская», территориальный избирком Приморского района уже обработал и принял все протоколы участковых комиссий, но до сих пор не составил свой.

По словам председателя теризбиркома Константина Садакова, сейчас идет подготовка протоколов округов №5 и №6 по выборам мэра, а это «очень трудоемкий процесс», так как в документе 48 страниц.

Он предлагал заново опечатать помещение с бюллетенями и перенести заседание, но большинство отказалось — члены комиссии решили сидеть до конца.

В Суворовском райизбиркоме пересчитывают голоса по десяти участкам, в Малиновском из трех отправленных на пересчет пока уточнили результаты лишь по одному. В стопке бюллетеней за «Доверяй делам» обнаружили четыре за «Европейскую солидарность».

Напомним, ранее в сети обнародовали видео, на котором представлен процесс «подсчета голосов» в территориальном избирательном комитете Суворовского района Одессы. Главные «герои» скандального видео – депутаты от партии «Доверяй делам».

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