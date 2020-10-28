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В Белгород-Днестровском кандидат в мэры от «оппозиционеров» объявил о своей победе

В Белгород-Днестровском кандидат в мэры от «оппозиционеров» объявил о своей победе

Кандидат в мэры города Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан, который баллотировался от «Оппозиционной платформы за жизнь» (ОПЗЖ), заявил о свой победе на выборах.

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Об этом он сообщил накануне на своей странице в Facebook.

В частности, Граждан написал, что, несмотря на то, что официальные результаты местных выборов еще ожидаются, предварительные «уже известны». Будучи мэром, он пообещал «сконцентрироваться на выполнении своей предвыборной программы, и в первую очередь на подборе профессиональных кадров», а также уделить «основные силы и время управлению жизнедеятельностью города, решению проблем в коммунальной и других сферах».

Виталий Граждан – уроженец Белгород-Днестровского. По образованию юрист.

Друзья, коллеги, земляки!
Предварительные результаты выборов уже известны. А пока мы ждем официальных данных и цифр от…

Опубликовано Виталий Граждан – мэр Белгорода-Днестровского Вторник, 27 октября 2020 г.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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