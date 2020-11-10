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Результаты выборов: СМИ опубликовали “уничтоженный вирусом” протокол одесского облизбиркома

Результаты выборов: СМИ опубликовали “уничтоженный вирусом” протокол одесского облизбиркома

Итоги выборов в Одесский областной совет по данным на утро вторника, 10 ноября, до сих пор не объявили официально. 

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Вечером 8 ноября, когда областная территориальная избирательная комиссия планировала огласить результаты голосования, оказалось, что итоговый протокол подсчета голосов уничтожил некий “вирус”. Оглашение результатов перенесли на 9 ноября, но оно не состоялось.

Тем временем издание “Одесский курьер” опубликовало результаты выборов в областной совет, ссылаясь якобы на тот самый протокол, который стал жертвой вируса. Вот он:

результаты выборов в Одесский облсовет

Как видим, согласно этой таблице в облсовет проходят представители восьми партий. “Одесский курьер” при этом объясняет странности с оглашением результатов тем, что якобы есть попытки “путем повторного пересчета или какого-либо иного варианта “вытеснить” из облсовета две партии, которые набрали меньше всего голосов – “Наш Край” и “Батькивщину”, “добавив” их голоса партиям “За Будущее” и “Шария”.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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