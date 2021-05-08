Выборы ректора в Одесском университете связи перенесли на сентябрь

Выборы ректора Одесского государственного университета интеллектуальных технологий и связи, ранее назначенные на 12 мая, перенесли на 12 сентября.
Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Ранее стало известно, что исполняющий обязанности ректора вуза Александр Назаренко подписал приказ об отмене выборов ректора в мае и, кроме того, распустил ученый совет университета. Причиной послужили многочисленные жалобы сотрудников и персонала новосозданного вуза. По их словам, в ходе слияния Академии связи с Академией техрегулирования и качества были допущены многочисленные нарушения и фальсификации.
В итоге Назаренко отменил все документы, разработанные с нарушениями, а также обратился в Минобразования с предложением перенести выборы.
Напомним, Одесский госуниверситет интеллектуальных технологий и связи был образован летом 2020 года путем слияния двух вузов – Академии связи им. А.С. Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества. Исполняющим обязанности ректора нового вуза Минобразования назначило доцента кафедры физики академии связи Александра Назаренко.
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Фото: Деловая Одесса