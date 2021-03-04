В Одесском педуниверситете выберут нового ректора

Конкурс объявило Министерство образования и науки, в соответствии с приказом министра от 25 февраля.

Выборы ректора состоятся 19 мая. Выбирать будут преподаватели, сотрудники вуза и студенты.

Ректор будет новый. Действующий ректор университета Алексей Чебыкин (на должности с 2003 года) выставить свою кандидатуру уже не сможет.

Выборы ректора состоятся 19 мая.

Ранее МОН официально назначило нового ректора Одесского национального университета.