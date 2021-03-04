В Одесском педуниверситете выберут нового ректора

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Конкурс объявило Министерство образования и науки, в соответствии с приказом министра от 25 февраля.
Выборы ректора состоятся 19 мая. Выбирать будут преподаватели, сотрудники вуза и студенты.
Ректор будет новый. Действующий ректор университета Алексей Чебыкин (на должности с 2003 года) выставить свою кандидатуру уже не сможет.
Выборы ректора состоятся 19 мая.
Ранее МОН официально назначило нового ректора Одесского национального университета.