Действующий мэр Одессы побеждает и в Приморском районе

Сегодня вечером, 16 ноября, одесская Приморская районная избирательная комиссия сдала в городской территориальный избирком (ТИК) протоколы об итогах голосования второго тура выборов городского головы.

Как сообщает Odessa.online по итогам заседания ТИК, в Приморском районе действующий мэр Геннадий Труханов набрал 21 756, а его оппонент Николай Скорик – всего 15 377 голосов избирателей.

Как сообщалось ранее, Труханов также победил в Киевском, Малиновском и Суворовском районах Одессы.

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