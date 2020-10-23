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Выборы-2020: В Одесской области за два дня до голосования распустили еще один избирком

Выборы-2020: В Одесской области за два дня до голосования распустили еще один избирком

Пятый апелляционный админсуд прекратил полномочия Каролино-Бугазской сельской избирательной комиссии (Одесская область) и распустил ее состав. 

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Об об этом сообщил пресс-служба суда.

Как выяснилось, один из членов избиркома и кандидат в депутаты требовали через суд роспуска избиркома. По их версии комиссия замечена в нарушении Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и решений ЦИК.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Однако коллегия судей в апелляционной инстанции решила, что имеются правовые основания для досрочного прекращения полномочий комиссии и апелляционную жалобу удовлетворила, распустив теризбирком.

Постановление вступило в силу с момента провозглашения, 22 октября, и обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось о роспуске избиркома в Таировской объединенной территориальной громаде.

Напомним, также недавно ЦИК утвердила новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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