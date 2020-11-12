Второй тур выборов в Одессе: школьники на 2 дня перейдут на дистанционку

В Одессе во время второго тура местных выборов учащиеся школ, где расположены избирательные участки, будут два дня учиться дистанционно.

Об этом сообщила глава департамента образования и науки Одесского горсовета, Елена Буйневич.

«В пятницу, где есть участки во всех рекреациях, а в понедельник в этих же школах учимся дистанционно. Невозможно избежать размещения участков в школах. Но после большого количества посетителей приходится заниматься их санитарией», – написала в Facebook чиновница.

При этом Буйневич подчеркнула, что это касается не всех школ, и более подробную информацию, кто и как работает в пятницу и понедельник, родителям школьников предоставит руководство их учебных заведений.

Во вторник, 17 ноября, учебный процесс будет проходить в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, 16 ноября два одесских территориальных подразделения Центра админуслуг переместятся в главный офис Центра.

Напомним, 15 ноября в Одессе пройдет второй тур местных выборов.