Одесский Центр админуслуг на время «переселит» два подразделения 16 ноября

Одесский Центр административных услуг информирует о временном изменении в работе своих двух подразделений, в Киевском и Малиновском районах, в понедельник, 16 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии Одессы, это связано с проведением в воскресенье, 15 ноября, повторного голосования на местных выборах и работой в зданиях Киевской и Малиновской районных администраций территориальных избирательных комиссий.

Так, территориальные подразделения Центра админуслуг, расположенные по ул. Академика Королева, 9 и ул. Генерала Петрова, 22, на время переместятся в главный офис Центра на ул. Косовскую, 2д.

Территориальное представительство Центра в Суворовском районе Одессы будет работать как обычно.

Получить дополнительную информацию и записаться на прием в Центр предоставления админуслуг можно по телефонам call-центра 705-55-55 или 15-35.

Напомним, 15 ноября в Одессе пройдет второй тур местных выборов.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в Центре предоставления админуслуг Одесского горсовета запустили упрощенную процедуру записи на прием для подростков, которым исполнилось 14 лет.

Фото иллюстрационное