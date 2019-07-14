Второй день ОМКФ-2019 завершился open-air-показом на Потёмкинской лестнице

Второй день международного кинофестиваля запомнился зрителям кинопремьерами, творческими встречами со звездами и презентацией фильма ко дню рождения политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

Международную конкурсную программу фестиваля открыл фильм “Королева сердец”, а вторым фильмом стала драма “Монос”, посвященная «потерянному поколению» колумбийцев, родившихся во время гражданской войны.

В секции “Гала-премьеры” были представлены фильм американского режиссера Джима Джармуша “Мертвые не умирают”, который открывал Каннский кинофестиваль-2019, и лента из основного конкурса Берлинале-2019 “Золотая перчатка” немецкого режиссера Фатиха Акина.

В рамках программы “Фестиваль фестивалей” зрителям показали две ленты с Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2018 года — “Королевство” и “Между двумя водами”.

Не обошли вниманием на ОМКФ и дату в жизни украинского режиссера-политзаключенного Олега Сенцова. В день его 43-летия на фестивале состоялась презентация фильма “Номера” по пьесе Сенцова.

Прошла также украинская премьера британского исторического фильма «Питерлоо», а в рамках детской программы кинофестиваля показали сказку «Хидир Деде», снятую на прекрасной природе Крыма.

Из звёздных гостей ОМКФ в этот день со зрителями общались Роуз Макгоуэн, которая представляла короткометражку «Дон» и рассказывала о собственном творческом пути, а также директор кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох.

Завершился кинодень традиционным ежегодным показом немого кино на Потёмкинской лестнице. В этом году здесь представили фильм 1928 года «Казаки» от студии “Metro-Goldwyn-Mayer”.

Фото: УСИ