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ВСУ уничтожили 2 десантных катера россиян

ВСУ уничтожили 2 десантных катера россиян

1 июня ракетно-артиллерийским огнем были уничтожены два скоростных десантных катера рашистов.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» на своей странице в Facebook.

Десантные катера были спрятаны оккупантами в Днепро-Бугском лимане. Их подготовили к отработке диверсионно-разведывательных действий.

Кроме того, защитники за сутки уничтожили 21 оккупанта, 1 зенитную и 1 самоходную артиллерийскую установку, 4 танка Т-72, ​​4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА и 3 полевых пункта боеприпасов.

Подбитые ранее 2 катера «Раптор» оккупанты достали от Змеиного в пункт их базирования в Севастополе. Там их попробуют восстановить.

Также в ОК «Юг» отметили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих Украине ракетными ударами, выросло с до трех.

ВСУ уничтожили 2 десантных катера россиян

1 июня ракетно-артиллерийским огнем были уничтожены два скоростных десантных катера рашистов.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» на своей странице в Facebook.

Десантные катера были спрятаны оккупантами в Днепро-Бугском лимане. Их подготовили к отработке диверсионно-разведывательных действий.

Кроме того, защитники за сутки уничтожили 21 оккупанта, 1 зенитную и 1 самоходную артиллерийскую установку, 4 танка Т-72, ​​4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА и 3 полевых пункта боеприпасов.

Подбитые ранее 2 катера «Раптор» оккупанты достали от Змеиного в пункт их базирования в Севастополе. Там их попробуют восстановить.

Также в ОК «Юг» отметили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих Украине ракетными ударами, выросло с до трех.

Ранее «Одесская жизнь» писала о текущей ситуации на фронте к утру 2 июня.

Также сообщалось, что за два мощных взрыва прогремели у одесского берега 1 июня.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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