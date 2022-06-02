Война, день 99-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация от Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на утро 02 июня 2022.

Начались девяносто девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины.

С территории Российской Федерации враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. С целью снижения наступательного потенциала наших войск произвел обстрелы позиций Сил обороны по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражение отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

На Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов наших позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота российской федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Противник продолжает использовать сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа «Орлан-10».

Беспилотные летательные аппараты враг продолжает терять по всем направлениям. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС российской федерации.