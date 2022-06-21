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ВСУ сорвали планы россии атаковать Одессу с моря, – британская разведка

ВСУ сорвали планы россии атаковать Одессу с моря, – британская разведка

Вооруженным силам Украины удалось сорвать планы рф атаковать Одесскую область с моря.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечают в британской разведке, после затопления судна «Василий Бех» у россиян возникла сложность с поставками вооружения на остров Змеиный.

Кроме того, сообщается, что украинская береговая оборона в значительной степени нейтрализовала возможность россии установить контроль над Черным морем и разместить в его северо-западной части морские силы. А это подорвало первоначальный план действий россии по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря.

Напомним, 17 июня Военно-морские силы Украины при помощи полученных от Запада противокорабельных ракет Harpoon поразили в акватории Черного моря буксир черноморского флота рф «Василий Бех». Он обеспечивал доставку на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота рашистов. На борту судна размещался зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Очередной рашистский «аналоговнет» был поражен при транспортировке им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

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Фото: Зеркало недели

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