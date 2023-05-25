Вступительная кампания-2023: важная информация для внутренне перемещенных лиц

Переселенцы смогут получить ответы на вопросы о вступительной кампании в высшие учебные заведения (вузы) в 2023 году и о Национальном мультипредметном тесте (НМТ) вместо привычного Внешнего независимого оценивания (ВНО).

На вопросы ответит директор Украинского центра оценивания качества образования Вакуленко Татьяна Сергеевна.

Прямая линия состоится в пятницу, 26 мая, с 14 до 16 часов.

Номер прямой линии – (068) 801 88 52.

Переселенцы, которые не смогут позвонить, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте по адресу: vpohelp23@gmail.com.

Также можно написать или озвучить вопрос по тел.: Vodafone (050) 825 53 98 и Киевстар (068) 801 88 52 на мессенджер в вайбер.

Национальный мультипредметный тест заменил ВНО в 2022 году и заменит в нынешнем – 2023. Из наших материалов вы узнаете о том, каким будет НМТ и как НМТ отличается, — добавили в Украинском центре оценки качества образования..

Читайте также, как поддержать ребенка во время экзаменов.

Будут ли украинские школьники учиться 12 лет, читайте здесь.