Встановив рекорд України: як в Одесі сомельє з Молдови відкривав шаблею шампанське

Молодий сомельє з Молдови Даніель Фрумусакі спробував встановити в Одесі світовий рекорд по відкриванню пляшок з шампанським по-гусарськи – за допомогою клинка.

Про це повідомляє Таймер.

Встановлення рекорду відбувалося біля входу в магазин одеського заводу «Шустов».

Фрумусакі спробував побити свій рекорд і розкрити 60 пляшок з ігристим напоєм за 30 секунд. Спроба виявилася не зовсім вдалою, адже спритний хлопець встиг «обробити» лише 36 пляшок. Однак навіть такого досягнення цілком вистачило на встановлення рекорду України.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині встановили спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кілограм. Також результати забігу одеського спортсмена внесли до Національної книги рекордів. А одеські студенти встановили одразу два рекорди України.

Одеситка пробігла 45 кілометрів з робо-протезом та встановила рекорд України.

Фото: Таймер