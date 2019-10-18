fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Встановив рекорд України: як в Одесі сомельє з Молдови відкривав шаблею шампанське

Встановив рекорд України: як в Одесі сомельє з Молдови відкривав шаблею шампанське

Хлопець розкрив 36 пляшок за 30 секунд.

Молодий сомельє з Молдови Даніель Фрумусакі спробував встановити в Одесі світовий рекорд по відкриванню пляшок з шампанським по-гусарськи – за допомогою клинка.

Про це повідомляє Таймер.

Встановлення рекорду відбувалося біля входу в магазин одеського заводу «Шустов».

Фрумусакі спробував побити свій рекорд і розкрити 60 пляшок з ігристим напоєм за 30 секунд. Спроба виявилася не зовсім вдалою, адже спритний хлопець встиг «обробити» лише 36 пляшок. Однак навіть такого досягнення цілком вистачило на встановлення рекорду України.

Даніель розкрив 36 пляшок за 30 секунд.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині встановили спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кілограм. Також результати забігу одеського спортсмена внесли до Національної книги рекордів. А одеські студенти встановили одразу два рекорди України.

Одеситка пробігла 45 кілометрів з робо-протезом та встановила рекорд України.

Фото: Таймер

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить