Понад тисяча людей у тільниках: в Одесі студенти встановили одразу два рекорди

Про це повідомляє Оdessa.online.

Вчора, 6 жовтня, на Чкаловському пляжі студенти Одеської національної академії харчових технологій (ред. – ОНАХТ) встановили одразу два рекорди.

Перший рекорд – найдовший живий ланцюжок з людей в тільниках. Другий рекорд встановили виклавши з людей «живу» абревіатуру навчального закладу – ОНАХТ.

У встановленні рекордів брали участь 1015 осіб. Рекорди зафіксувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині встановили спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кілограм. Також результати забігу одеського спортсмена внесли до Національної книги рекордів.

Фото: Оdessa.online