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Новости Одессы и Одесской области

Понад тисяча людей у тільниках: в Одесі студенти встановили одразу два рекорди

Понад тисяча людей у тільниках: в Одесі студенти встановили одразу два рекорди

Встановлені рекорди зафіксували у Національному реєстрі рекордів України.

Про це повідомляє Оdessa.online.

Вчора, 6 жовтня, на Чкаловському пляжі студенти Одеської національної академії харчових технологій (ред. – ОНАХТ) встановили одразу два рекорди.

Перший рекорд – найдовший живий ланцюжок з людей в тільниках. Другий рекорд встановили виклавши з людей «живу» абревіатуру навчального закладу –  ОНАХТ.

ОНАХТ

Студенти виклали “живу” абревіатуру свого навчального закладу.

У встановленні рекордів брали участь 1015 осіб. Рекорди зафіксувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У встановленні двох рекордів взяли участь 1015 осіб.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині встановили спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кілограм. Також результати забігу одеського спортсмена внесли до Національної книги рекордів.

Фото: Оdessa.online

 

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