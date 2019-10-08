Пробігла 45 кілометрів з робо-протезом: Одеситка встановила рекорд України

Вона пробігла з робо-протезом 42,195 кілометри за 5 годин, встановивши рекорд України.

Про це Тетяна Воротиліна повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Рекордсменка розповіла про свої відчуття ледь не на кожному подоланому кілометрі:

– Я свідомо побігла сама. І це був дійсно мій забіг. З кайфом (пробігла – ред.) 19, легкістю – 20, слизькими спусками (початок і біля Батьківщини мати), сильним болем (з 24 ..), сльозами (26,27,32,33,34,35 ..) і неймовірною силою (з 40)! На 36 стояв діджей з колонками і грав Соломуна – це включило сили! А з 38 мене провели хлопці пару км і це дуууже перемкнуло мозок, – зазначає Тетяна.

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Як зазначає видання odesa.depo, Тетяна Воротиліна втратила ногу після ДТП у Таїланді, у неї стоїть робо-протез, але вона веде активний спосіб життя, беручи участь у марафонах.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині встановили спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кілограм. Також результати забігу одеського спортсмена внесли до Національної книги рекордів. А днями одеські студенти встановили одразу два рекорди України.

Фото: Facebook Тетяни Воротиліної

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