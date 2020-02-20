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Новости Одессы и Одесской области

Вслед за Ришельевской: где еще в Одессе планируют обустроить выделенные полосы?

Вслед за Ришельевской: где еще в Одессе планируют обустроить выделенные полосы?

Практика с выделенной полосой на улице Ришельевской показалась одесским чиновникам удачной.

В связи с этим в городе задумали обустроить еще несколько таких полос.

Так, недавно в гордепартаменте транспорта обсудили возможность выделения отдельного места для проезда общественного транспорта на улицах Атамана Головатого и Черноморского Казачества.

Об этом сообщает usionline.com.

В мэрии уже начали разрабатывать соответствующий проект.

Дополнительно дорогу на этом участке пока расширять не будут. Планируют организовать проезд для городского транспорта за счет уже существующей проезжей части.

Как пояснил директор департамента транспорта Александр Илько, согласно новым правилам в ДБН, для авто допускается сужение дороги до трех метров. Так что новые полосы хотят строить с учетом этих изменений. После коммунальщики подкорректируют дорожную разметку.

К слову, в планах чиновников – выделить полосы для общественного транспорта и на дороге между центром и районом Таирова.

Также недавно мы писали о планах обустроить отдельное место для проезда маршруток на участке от улицы Паустовского до Ярмарочной и далее – до Пересыпского моста.

А ранее сообщали о том, что выделенные полосы могут появиться на Николаевской дороге.

Фото Артема Виноградова

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