Вслед за центром выделенная полоса для транспорта появится на одесском поселке Котовского

Чиновники в Одессе считают удачным эксперимент с полосой для общественного транспорта на улице Ришельевской.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии.

Как отметил мэр Геннадий Труханов, водители там экономят 15, а то и 20 минут времени в пути и реже попадают в пробку.

Потому в планах властей – создать подобные полосы в других районах города.

Начать подумывают с поселка Котовского. Речь идет об участке от улицы Паустовского до Ярмарочной, а далее – до Пересыпского моста.

Городской голова рассказал, что проект уже даже оценили международные эксперты и одобрили его.

В связи с этим мэр поручил профильным ведомствам начать готовиться к его реализации и уже в феврале приступить к работам.

Напомним, ранее мы писали, что в Суворовском районе хотят расширить до шести полос Николаевскую дорогу. Там планировали за счет тротуара добавить полосу к существующим пяти. Две полосы собирались выделить городскому транспорту, еще две сделать реверсивными. Все четыре, по задумке, должны будут действовать по времени.

Фото: remontol.odessa.ua

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