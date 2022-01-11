Вслед за «Башней Климова» Нацбанк продает Ильичевский завод ЖБК

Национальный банк Украины анонсировал аукцион по продаже зданий и сооружений уже не работающего Ильичевского завода железо-бетонных изделий.

Об этом можно судить из объявления, размещенного на сайте Prozorro.Продажі.

Объект продажи – промышленные помещения и склады. Их совместная площадь составляет 27 тыс 755,4 кв.м.

Находится Ильичевский завод ЖБК по адресу: село Малодолинское, ул. Винокурова, 1 на участке площадью 16,9 га. Земля при этом является коммунальной собственностью Черноморского городского совета Одесской области.

Завод оценили в 80 миллионов гривен

Начальная цена, которую запросил Нацбанк — 80 млн 280 тыс 264,58 грн (без НДС). Нынешний аукцион состоится 26 января. Ранее нынешний владелец завода уже пытался его продать, но безуспешно. Желающих приобрести недвижимость тогда не нашлось.

Основанием для продажи завода служит решение правления НБУ про отчуждение от 13 декабря 2021 года.

Предполагается, что средства от аукциона, в случае его успеха, перейдут Национальному банку Украины в счет погашения задолженности «Имэксбанка».

Этот банк, как и Ильичевский завод ЖБК, принадлежали бывшему одесскому олигарху Леониду Климову. Банк был признан банкротом в 2020 году.

Напомним, недавно НБУ успешно продал офисную высотку обанкротившегося банка на проспекте Гагарина в Одессе: В Одессе продали «Башню Климова». Победитель аукциона заплатил за этот объект недвижимости 400 млн грн.

Ранее мы писали, что спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф», являющийся спортивной базой ФК «Черноморец», должен перейти Нацбанку. Решение об этом принял Киевский районный суд Одессы. Ранее и база и сам клуб также были собственностью Леонида Климова.

Источник и фото: 8news

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