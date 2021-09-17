Всемирный день уборки: где смогут навести порядок одесситы

Завтра, 18 сентября, Одесса присоединится к масштабной социально-экологической акции World Clean up Day, приуроченной ко Всемирному дню уборки.
Как сообщают организаторы акции из общественной организации LetsdoitUkraine, в Одессе локациями станут:
- Дюковский и Савицкий парки;
- Херсонский сквер;
- Крыжановка;
- Звёздный парк;
- территория между Марсельской /Добровольского и Героев обороны Одессы;
- 411 батарея;
- Кировский сквер;
- парк Горького;
- Крымский бульвар.
Кроме того, грандиозная уборка состоится в Авангарде, Черноморском (Южный), Балте, Подольске и Рени.
Волонтеров ждут в названных локациях с 10:00 до 12:00.
Собранный мусор необходимо донести до ближайшего мусорного бака, по возможности отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья.
При этом не рекомендуется подбирать опавшие листья, ветки, шины и медицинские и потенциально опасные отходы.
Акция World Clean up Day пройдет по всей Украине и 180-ти странах мира.
Всемирный день чистоты отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Это день, когда по всей планете люди выходят убирать мусор.
В прошлом году в Украине 140 тысяч участников акции очистили более 2 138 локаций в 24 областях и 243 населенных пунктах. Тогда общими усилиями собрали 764 тонны мусора.
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Фото: Думская