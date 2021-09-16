В Зелёном театре установят станцию сортировки мусора

Впервые увидят и смогут воспользоваться станцией одесситы на осеннем “Гешефте”. Он пройдет с 17 по 19 сентября. В дальнейшем проект должен продолжиться в следующем театральном сезоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленого театра.

Посетителей и участников фестиваля “Гешефт” попросят сортировать мусор, такой как картон, стрейч-пленка, полиэтилен. И даже приносить его из дома.

Наша цель — собрать более 200 килограмм мусора и направить его на переработку. Мы будем собирать вторсырье, которое образуется на фестивале — например, если посетитель выпил лимонад, он может отдать нам банку, которая потом будет переработана. Даже такое небольшое и простое действие важно, оно поможет сделать нашей планете приятно.

– сказано в сообщении пресс-службы.

Почему именно 200 кг? Дело в том, что собранный мусор передадут на переработку компании «Вторма-Одесса», которая принимает партии от 200 до 700 килограмм.

Что можно приносить:

Макулатуру следующих видов:

гофрокартон (коробка)

книжно-журнальная продукция

газетная продукция

офсетная бумага формата А3, А4

рекламные буклеты, небольшие брошюры

конверты (без пластиковых окошек)

Для качественной и эффективной переработки макулатура должна быть сухой, не прелой, не горелой, не вощеной (без пропитки, клея) не ламинированной, без металлизированной этикетки, не черной.

Не будут приниматься: обои, отходы бумаги с рекламных плакатов, металлизированные этикетки, крафт-мешки, использованные бумажные стаканчики.

Пэт-бутылки с крышками. Принимаются прозрачные виды бутылок: без цвета, голубые, коричневые, зелёные.

Бутылки должны быть сухими, чистыми, без остатков жидкости, не горелые и без ПВХ-этикетки. Уточнение: на бутылке может быть этикетка, не должно быть именно ПВХ-этикетки. То есть, такой, которая закрывает бутылку полностью.

Не принимаются непрозрачные бутылки — например, от энергетика или кефира.

Алюминиевые банки.

Их также нужно будет ополоснуть, высушить и спрессовать.

Полиэтилен и стрейч пленка.

Полиэтилен принимается в чистом сухом виде, не выгоревший (без признаков деструкции), не горелый, не плавленый.

На нем не должно быть скотча, наклеек, плесени, бытовых отходов, остатков бытовой химии, строительного мусора, остатков жира, масла, металлических включений, стекла, деревянной стружки, текстильного мусора.

Важно: не будут приниматься обычные полиэтиленовые пакеты низкого давления. Только — полиэтилен высокого давления.

В Украине переработка и сортировка мусора находятся в печальном состоянии. Только около 3-5% отходов в результате попадут на переработку. При этом, в среднем житель нашей страны генерирует от 300 до 500 килограммов мусора в год.

Большинство этих отходов окажутся на полигонах и свалках, многие из которых перегружены, либо не оборудованы и несут опасность для окружающей среды. Хотя при грамотной сортировке и переработке, большую часть этого мусора можно было бы использовать повторно.

“Гешефтовцы” и раньше боролись за чистоту и против мусора. “Одесская Жизнь” рассказывала, как участники фестиваля убирали с побережья на Чкаловском пляже, пластиковые отходы.

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Иллюстрация Зеленый театр