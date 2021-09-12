В Одессе отметят Всемирный день уборки масштабной акцией

В следующую субботу, 18 сентября, в Одессе состоится масштабная акция, приуроченная ко Всемирному дню уборки.
Как сообщают организаторы мероприятия, в 10:00 школьники, студенты и взрослые могут выйти на улицы, в зеленые зоны города и присоединиться к уборке мусора.
Акция World Clean up Day пройдет по всей Украине. Свой вклад в инициативу можно публиковать в социальных сетях и отмечать хештегами: #побачивприбери #worldcleanupday #schoolrecyclingworld #letsdoitukraine.
World Cleanup Day, или Всемирный день чистоты, отмечаемый ежегодно в третью субботу сентября, – это день, когда по всей планете люди выходят убирать мусор.
В Украине в 2020 году 140 тысяч участников акции очистили более 2 138 локаций в 24 областях и 243 населенных пунктах. Тогда общими усилиями собрали 764 тонны мусора.
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Источник: Vgorode
Фото: Думская