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Новости Одессы и Одесской области

Всемирный день моржа: одесский Царь Нептун посвятил новобранцев в ряды моржей

Всемирный день моржа: одесский Царь Нептун посвятил новобранцев в ряды моржей

Хотя Всемирный день моржа связан с животным миром и призывает защищать моржей как вид одноименного семейства, в Одессе его отмечают своеобразно. «Моржи Одессы» – клуб, собравший под своим флагом множество любителей зимнего купания, сегодня пополнился новобранцами, которые прошли «обряд крещения».

В воскресенье на пляже Ланжерон собрались представители клуба, чтобы отпраздновать эту дату, а также официально, насколько это возможно, зачислить новичков в свои ряды.

Следует отметить, что одесские моржи готовили новичков с 29 сентября. А официально сезон зимнего купания открывается именно сегодня – 24 ноября.

И заканчивается он в середине апреля.

После крушения танкера «Делфи» возле одесского пляжа Дельфин многие опасались заходить в воду из-за разлива нефтепродуктов. Однако визуально следов топлива никто не обнаружил, и смельчаки все же нашлись.

После недолгой разминки к моржам вышел Царь Нептун и обратился к присутствующим с просьбой доказать свою верность морю. После его слов группа новобранцев ринулась к воде под присмотром ветеранов клуба.

Выйдя из воды, они получили грамоту, что стало завершением некого «обряда» посвящения. Новички говорят, что моржевание – это огромнейший заряд бодрости и позитива, благодаря дружной компании клуба, и это согревает в такую «нелетную» погоду.Текст грамоты такой:

 

«Охранная грамота выдана жителю славного града Одесского.

Житель сей мои владения посетил и обряд хитросплетенный, древним обычаем положенный, без ропота и содрогания послушно исполнил и принял крещение в священных водах моих. Отныне нарекаю его именем моржа и беру под свое покровительство. Повелеваю подданным моим, гадам и чудищам пучин морских, подателю сего препятствий злых не чинить, в соблазны мерзостные не вовлекать, от пошлин и обрядов впредь освободить, подмогу всяческую оказывать во всех его зимних купаниях и забавах.

Владыка всех пучин морских, зверей и чудищ победитель Царь Нептун».

Сам клуб основан 9 лет назад 21 декабря. Численность клуба меняется: точно участников посчитать не получается, но «костяк» остается неизменным на протяжении многих лет.

Основатель «Моржей Одессы» Дмитрий Юркин приглашает всех приобщиться к их движению:

«Не каждый может этим заниматься, но, думаю, каждый должен попробовать, что это такое. Мы всегда открыты, мы есть в социальных сетях – наши группы там называются так же, как и сам клуб. Или приходите к нам во время купаний. Мы у Двух шаров на Ланжероне будем каждое воскресенье в 11:00. Проконсультируем и расскажем, что да как».

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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