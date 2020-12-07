Новости Одессы и Одесской области

Одесские «моржи» провели свой первый зимний заплыв (фото)

Одесские «моржи» провели свой первый зимний заплыв (фото)

Утром воскресенья, 6 декабря, одесские «моржи» устроили на пляже Ланжерон купание в зимнем море. Кстати, это первый зимний заплыв.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Корреспондент «Одесской жизни» стал свидетелем этого мероприятия и запечатлел несколько интересных кадров.

Нулевая температура и небольшой шторм никак не напугал отчаянных одесситов.

«Мы купаемся каждое воскресенье, начинаем обычно с конца сентября. А сегодняшние условия для нас просто идеальны», – утверждает глава одесского клуба «моржей» Дмитрий Юркин.

В этот раз любители закаливания пришли на общий сбор в пестрых пижамах и устроили полноценную вечеринку. Традиционно перед заплывом они провели активную разминку, а после согревались горячим чаем и танцами под музыку.

одесские моржи
заплыв моржей в Одессе
заплыв моржей
Одесса, Ланжерон, моржи
моржи купаются
моржи Одессы
одесский морж
моржи на суше
вечеринка одесских моржей
чай для моржей
пижама-пати у моржей
моржи в пижаме
одесские моржи
моржи с ребенком
моржи пьют чай
моржи согреваются
моржи греют чай
собачка моржей
моржи с собачкой
моржи одеваются
вечеринка моржей, чай
моржи
моржи разминаются

Фото автора

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить