Одесские «моржи» провели свой первый зимний заплыв (фото)

Утром воскресенья, 6 декабря, одесские «моржи» устроили на пляже Ланжерон купание в зимнем море. Кстати, это первый зимний заплыв.

Корреспондент «Одесской жизни» стал свидетелем этого мероприятия и запечатлел несколько интересных кадров.

Нулевая температура и небольшой шторм никак не напугал отчаянных одесситов.

«Мы купаемся каждое воскресенье, начинаем обычно с конца сентября. А сегодняшние условия для нас просто идеальны», – утверждает глава одесского клуба «моржей» Дмитрий Юркин.

В этот раз любители закаливания пришли на общий сбор в пестрых пижамах и устроили полноценную вечеринку. Традиционно перед заплывом они провели активную разминку, а после согревались горячим чаем и танцами под музыку.

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