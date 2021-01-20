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Всех вакцинированных от COVID-19 в Украине хотят вносить в электронную базу

Всех вакцинированных от COVID-19 в Украине хотят вносить в электронную базу

Всех, кто привился от коронавируса, собираются заносить в специальную электронную базу. Когда на международном уровне появятся паспорта вакцинации, украинские врачи смогут выдавать справки о прививках.

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Об этом заявил в телеэфире главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Телеграм-канал «Украина сейчас».

Кроме того, по словам Ляшко, Украина заинтересована сделать вакцинацию против коронавируса всем бесплатно. Но за деньги можно будет привиться не раньше второго полугодия этого года.

«Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех категорий населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021-го, но и то не факт», – отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса Украина может получить в феврале.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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