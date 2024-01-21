Все о 21 января: церковные праздники, традиции, имениники, исторические события

Церковный праздник 21 января по новоюлианскому и юлианскому календарю

21 января: которая сегодня по новому церковному календарю

По новому лианскому календарю 21 января 2024 года верующие чтят память преподобного Максима Исповедника.

Местом рождения этого святого считают Константинополь и произошло это событие примерно в 580 году. Максим был человеком образованным и добросовестным. Это позволило ему высоко подняться в обществе — он стал первым секретарем византийского императора Ираклия.

Но впоследствии будущий святой потерял интерес к мирской жизни и перебрался жить в Хрисопольскую обитель, где стал монахом. Но и здесь Максим благодаря своему образованию и другим добродетелям сделал карьеру – его избрали игуменом монастыря.

Впоследствии он активно приобщился к теологическим диспутам ради чего перебрался в Александрию, где в то время было много богословов. Максим активно выступал против ересей монофизитов и монофелитов, даже инициировал созыв Латеранского собора, на котором осудили монофелитство. Но это направление христианства имело много сторонников среди влиятельных людей, в результате чего Максим был арестован и обвинен в измене отечества. Мужчину подвергли жестоким пыткам, затем отрезали язык и правую руку и отправили в ссылку в Колхиду (сейчас территория Грузии). Но там произошло невероятное – к Максиму вернулась способность говорить и писать. После себя Максим Исповедник оставил большое богословское наследие.

Еще в эту дату вспоминают мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, а также мученика Неофита Никейского.

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21 января: которая сегодня по старому церковному календарю

Христиане, придерживающиеся в церковной жизни юлианского календаря 21 января, чтят память преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.

Григорий, творивший чудеса, родился в XI веке, монашеское посвящение получил в Киево-Печерском монастыре. Он славился своими знаниями – много изучал, много умел, очень ценил книги. В легендах рассказывается, что Григорий обладал способностью наставлять на верный путь. Да, он несколько раз встречал грабителей и всех их монах убедил покинуть свое дело воров и начать жить праведно.

Известно о таком случае из его жизни. Монах шел за водой в Днепр и по дороге встретил молодых людей из окружения князя Ростислава. Те начали насмехаться над ним, оскорблять и ругать. Григорий сначала терпеливо слушал, а потом сказал: «Дети, вам бы следовало сокрушаться и просить молитв, потому что над вами уже решен суд Божий… Вы все вместе с вашим князем найдете смерть в воде».

Эти слова донесли до князя, который в гневе приказал бросить связанного Григория в Днепр и тот погиб. Но и пророчество свершилось: Ростислав и его потомки утонули во время бегства от половцев на глазах у брата, князя Владимира Мономаха.

Другой святой Григорий, затворник Киево-Печерский, жил в XIV веке. О нем известно, что жизнь он прожил затворником и питался травой, которую никак не готовил. Этой же травой он лечил больных, приходивших к нему за помощью. И те поправлялись.

Что нельзя делать 21 января

До рассвета старайтесь не выходить из дома на улицу.

Лучше не ссориться и не конфликтовать.

Запрещено давать и брать деньги в долг.

Народные приметы и традиции на 21 января

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ночью хорошо виден месяц — день будет ясный, а летом ждите хорошего урожая;

солнечная и малооблачная погода — морозы еще задержатся;

птицы летают низко над землей к непогоде;

погода ясная — весна придет рано;

сухой и холодный день — ждите жаркий август;

месяц сойдет в облаках — ржи будет много;

погодный день до погожой весны.

В народном календаре день называли Максим Исповедник. Крестьяне по народным приметам определяли судьбу будущего урожая. А супруги обязательно выходили во двор, взявшись за руки. Потом подходили к деревьям, встряхивали с них снег и говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

Кто сегодня, 21 января, именинники

Какие сегодня именины: Валериан, Евгений, Максим, Феодосий, Иван, Игнат, Оскар, Стефан и Лаврентий, Анна, Анастасия, Иполита, Агния, Офелия, Клавдия.

Знак зодиака родившихся 21 января – Водолей. Это наблюдательные, сообразительные, рассудительные и проницательные люди, наделенные разумом и эрудицией. Им просто даются гуманитарные и технические науки. Никогда не упускают возможности получить дополнительное образование и реализовать творческие способности. Благодаря этому преуспевают в профессиональной отрасли.

Привлекают к себе окружающих, благодаря дружелюбию и обаянию. Всегда готовы помочь.

Часто живут мечтами и идеями, надеясь сделать что-то важное для человечества. Имеют строгие нравственные убеждения. Часто руководствуются интуицией и чувствами, но при этом остаются благоразумными.

Могут часто попадать в неудобные ситуации из-за сплетней и интриг.

В этот день родились:

1881 год — поэт, автор слов песни-гимна «Ой в лугу красная калина» Степан Чарнецкий;

1915 год — украинский летчик Королевских военно-воздушных сил Великобритании времен 2-й мировой войны Михаил Опаренко;

1992 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину 2022 года, Герой Украины Олег Адамовский.

Памятные даты 21 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 января:

1506 год — по распоряжению Папы Римского Юлия II образуют армию Ватикана — Швейцарскую гвардию;

1542 год — английский парламент осуждает за государственную измену женщину Генриха VIII Екатерину Говард;

1751 год — Ефим Дараган становится киевским полковником;

1790 год — день создания гильотины;

1793 год — Людовик XVI, король Франции, гильотированный на Площади Революции;

1796 год — Эдвард Дженнер открывает метод вакцинирования от оспы;

1840 год — француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике «Астролябия» открывает новую южную землю (Антарктиду), которой дает имя своей жены — Земля Адели;

1846 год — напечатают первый номер английской газеты «Лондон Дейли Ньюз»;

1899 год — немецкая компания «Адам Опель», которую братья Опели основали для производства швейных машин, начинает производство автомобилей;

900 рік — на англо-бурську війну відправляють перших канадських військовиків;

1911 год — первое автомобильное ралли в Монте-Карло;

1919 год — на конгрессе венгерских русинов в Хусте делегаты Закарпатья принимают решение объединить Закарпатскую Украину с Соборной Украиной;

1919 год — Dáil Éireann (революционный парламент Ирландии) принимает Ирландскую декларацию независимости;

1922 год — в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому;

1934 год — вводят в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод;

1947 год — после отставки Джеймса Бирнса новым госсекретарем США становится генерал Джордж Маршалл, что означало переход от политики «терпимости» к политике «сдерживания» коммунизма ;

1952 год — итальянские ученые объявляют, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;

1954 год — в Гротоне, штат Коннектикут, спускают на воду первую подводную лодку с ядерным реактором «Наутилус»;

1959 год — образуют Европейский суд по правам человека, целью которого является осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по прав человека;

1964 год — В Республике Китай происходит попытка государственного переворота;

1966 год — солист группы «The Beatles» Джордж Гаррисон женится на фотомодели Патти Бойд;

1968 год — происходит одно из самых масштабных сражений в ходе Вьетнамской войны между народной армией Вьетнама и Корпусом морской пехоты США за военную базу Кхесань;

1976 год — стартуют плановые рейсы самолетов «Конкорд» авиакомпании British Airways по маршрутам Лондон – Бахрейн и Париж – Рио-де-Жанейро;

1978 год — Олекса Гирнык совершает самосожжение у могилы Шевченко в знак протеста против русификации;

1981 год — в Северной Ирландии начинается производство культового автомобиля DeLorean DMC-12;

1985 год — празднуют День объятий;

1989 год — 120-летняя американка Августа Бунж становится прапрапрабабушкой;

1990 год — около трех миллионов украинцев берутся за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Соединения;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Монголией;

2001 год — Пол МакКартни становится первым музыкантом, совокупная стоимость имущества которого превысила один миллиард долларов.

Какой сегодня день в Украине и мире

21 января в Украине и мире празднуют Международный день объятий. Позитивный праздник, означающий, что в этот день все люди могут обнимать друг друга, чтобы принести теплые эмоции. Оно было начато в 1986 году в штате Мичиган, США. А необычная идея была подброшена пастором одной из церквей – Кевином Заборни. Он утверждал, что американцы очень часто ведут себя слишком сдержанно и не показывают чувств. Праздник сначала был начат в узком кругу, но очень быстро распространился.

Также 21 января Международный день детского праздника. В этот день дети должны отложить гаджеты и выйти на улицу, чтобы поиграть со своими сверстниками. Из-за современных технологий малыши легко теряют чувство времени, забывая, что развлечения с друзьямиы является важной частью детства. Праздник основала Илона Вилума, которая была мамой и генеральным директором GIGI Blocks.

А еще 21 января Всемирный день снега. Хотя зима это пасмурное время года, когда дни короткие, а ночи долгие, многие ждут ее с нетерпением, поскольку она дарит нам снег. Пушистый иней, изысканные снежинки и сугробы — снег может быть разным, но он всегда вызывает чувство чистоты, восхищения и восторга, создавая на улице сказочную атмосферу. Праздник был создан в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Главная его цель состоит в привлечении детей и молодежи к активному отдыху зимой.

21 января празднуют Всемирный день религии. На планете Земля живут разные народы, имеющие свое мировоззрение и вероисповедание. Наиболее распространенными религиями по количеству последователей в мире являются христианство, ислам и иудаизм. Создали день религии представители бахаизма. Это иранское учение, основанное на единстве Бога и народов. Эта религия прославляет Христа, Кришну, Магомета, Заратусту и других известных исторических и мифических личностей.

Также 21 января Международный день тренировочных штанов. Впервые он прошел в 2009 году. Такой удобный элемент гардероба был создан компанией Le Coq Sportif. Она первой начала производить специальную одежду для спортсменов. Случилось это в 1882 году. Тренировочные штаны были разработаны в 1920-х годах и предварительно они создавались только для спортсменов. Это были обычные вязаные брюки из джерси серого цвета. Они легко тянулись и не ограничивали движения. Спортивные штаны смогли завоевать мир своим удобством. Поэтому их начали носить не только во время тренировок или соревнований.