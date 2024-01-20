Что готовит одесситам воскресный день 21 января: прогноз синоптиков

Погода в Одессе 20 января: ожидать ли в субботу похолодание В субботу, 20 января 2024 года, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют похолодание. В Одессе и области ночью и утром мороз, а днем ​​воздух прогреется до 1 градуса тепла. Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 19 января: ожидается опасное метеорологическое явление На пятницу, 19 января, Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности — ночью и утром 19 января в Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 января: ждать ли в четверг осадки В четверг, 18 января 2024 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение – ожидается усиление ветра до 20 м/с. Также, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение дня будет облачная погода с небольшим дождем. ПОДРОБНЕЕ