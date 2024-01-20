Что готовит одесситам воскресный день 21 января: прогноз синоптиков

По информации синоптиков, завтра, в воскресенье. 21 января 2024 года в Одессе и Одесской области будет преимущественно облачно, но без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 21 января
Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в Одессе воскресный день будет облачным с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 3-5°С мороза, днем она поднимется до 2-4°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 января
По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Фото Марии Котовой