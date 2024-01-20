Новости Одессы и Одесской области

Что готовит одесситам воскресный день 21 января: прогноз синоптиков

Что готовит одесситам воскресный день 21 января: прогноз синоптиков

По информации синоптиков, завтра, в воскресенье. 21 января 2024 года в Одессе и Одесской области будет преимущественно облачно, но без осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 21 января

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в Одессе воскресный день будет облачным с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 3-5°С мороза, днем она поднимется до 2-4°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 января

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить