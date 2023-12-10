Все о 10 декабря: праздники, церковный православный праздник, народные приметы и запреты

10 декабря у православных — день почитания мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа

Мученик Мина Александрийский прибыл в столицу Византийской империи по приказу императора Максимина из Афин. Его миссией было разрешить конфликт, возникший в Александрии между язычниками и христианами. Но Мина вышел за пределы своей дипломатической и, будучи настойчивым христианином, начал там проповедовать свою веру. Когда вести об этом дошли до императора, тот поручил Ермогену прибыть в Александрию и помешать Мине заниматься проповедями. И еще начать гонения на христиан. Ермоген упорно принялся выполнять приказ своего властителя, но во время допросов и пыток Мины неожиданно сам стал одним из христиан. В дальнейшем Мину пытали другие слуги императора, но Бог всякий раз исцелял мученика. Максимин решил сам посетить Александрию и решить проблему с христианами. Сначала он убил Евграфа (то был секретарем Мины), затем по его приказу отрубили голову Мини, а впоследствии и Ермогену.

Запреты 10 декабря: что нельзя делать в этот день

запрещено употреблять алкоголь, есть вредную пищу;

под запретом в этот день ругательство, злословие, мысли о плохом;

нельзя брать в руки острые предметы и шить и вышивать.

Какие народные приметы и традиции, связанные с 10 декабря

Древние украинские в этот день:

прогнозировали погоду: если сороки прячутся под крышу, летают вокруг жилья — вскоре следует ожидать похолодания;

на небе белые облака — вскоре жди морозов;

если в бочках пениться пиво — скоро пойдет сильный снег;

сухо и ветер на улице — лето будет засушливым;

днем безоблачно и ясно будет мороз;

ночью ярко светят звезды — тоже до мороза;

выпало много снега — следующий урожай будет плохим;

увидели кольца вокруг солнца или луны — жди снегопад.

Наши предки приметили, если в этот день гром гремит дождь, то будет ясная погода. Также считалось, что Мина может изгонять людей злых духов, дарит способность видеть правду.

Именинники, родившиеся 10 декабря:

10 декабря именины в:

Евгения;

Ивана;

Иоанна;

Стефана.

Талисманом родившихся 10 декабря называют бирюзу. Этот камень очень популярен, для него характерна ярко голубая окраска. Когда-то верили, что бирюза защищает от неблагоприятного воздействия, лечит разные болезни.

Известные люди, родившиеся 10 декабря:

1875 год — украинский композитор, автор духовных композиций, хоровых произведений Даниил Роздольский;

1892 год — украинский скульптор и педагог Макс Гельман;

1940 год — украинский дирижер, лауреат Шевченковской премии, основатель львовской капеллы мальчиков и мужчин Дударик, а также одноименной хоровой школы Николай Кацал.

Памятные даты 10 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 декабря:

1520 год — Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;

1637 год — казацкие войска под руководством Павла Бута терпят поражение от войска Речи Посполитой возле городка Боровица;

1684 — Эдмонд Галлей зачитывает на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения;

1768 год — в Великобритании основывают Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании;

1817 год — Миссисипи становится 20-м штатом США;

1901 год — в Стокгольме вручают первые Нобелевские премии;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека;

1953 год — выходит 1-й номер журнала «Плейбой»;

1981 год — американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалов («синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД));

1999 год — Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

Какой 10 декабря день в Украине и мире: праздники

10 декабря празднуют Всемирный день футбола, как в Украине, так и во всем мире. Это праздник инициированный ООН с целью признания и уважения к футболу, который для многих стал не просто игрой, но и стилем жизни.

История футбола имеет свои корни еще в III-II веках до нашей эры, когда в КВ итае существовала игра с мячом, набитым перьями птиц и животной шерстью. Игроки пытались поразить мяч в сетку, закрепленную на бамбуковых шестах, и одновременно отстаивали свою позицию от атак оппонента.

Местом рождения того футбола, что мы знаем, считается Англия. По документальным свидетельствам, в 1170 году уже существовала игра на поле с мячом, получившая огромную популярность среди молодежи.

Это увлечение стало столь масштабным, что даже привело к проблемам даже для короля Эдуарда II. В 1300-х годах, готовясь к войне с Шотландией, воины отказались от тренировок с лугами в пользу футбола, что привело к временному запрету игры королем.

Со временем футбол распространился среди представителей рабочего класса, став для них не только развлечением, но возможностью взаимодействия и отдыха. Тем не менее, в те времена матчи не проходили цивилизованно: правила были нечеткими, на поле часто взрывались потасовки, а состав игроков постоянно менялся.

Только в 1848 году в Кембриджском университете были установлены четкие правила игры в футбол, многие из которых остаются актуальными и сегодня. Первая футбольная ассоциация была основана в Англии в 1863 году.

Также 10 декабря в Украине отмечается День благотворительности. Этот праздник был создан для поддержки милосердия на разных уровнях ответственности. Благотворительность включает различные формы помощи, включая финансовую поддержку, передачу имущества, но также и моральную поддержку и оказание бесплатной профессиональной помощи.

Еще 10 декабря отмечается День прав человека, установленный по инициативе ООН в честь принятия Всеобщей декларации прав человека в Париже в 1958 году. Этот международный акт закрепляет равные права на свободу и ответственность перед законом, независимо от расы, вероисповедания или пола.

Дополнительно, 10 декабря празднуют Всемирный день хорового пения, приходящийся на второе воскресенье декабря. Хор – это объединение певцов, исполняющих вокальные произведения вместе, и в этом может быть и музыкальное сопровождение, и исполнение а капелла.