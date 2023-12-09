Погода в Одессе 10 декабря: что обещают синоптики в воскресенье

Погода в Одессе: какой обещает быть суббота 9 декабря По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 9 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области будет преимущественно пасмурно, но без существенных осадков. Температура воздуха днем ожидается хоть и невысокая, но «плюсовая». ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 7 декабря: ждать ли заморозки В четверг, 7 декабря, теплую погоду и солнце не стоит ожидать. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области будет облачно и морозно. Утром и днем ​​небольшие осадки. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет среда 6 декабря В среду 6 декабря в Одессе и Одесской области утром ожидаются небольшие осадки. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в области ожидается гололед и гололедица. ПОДРОБНЕЕ