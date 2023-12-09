Погода в Одессе 10 декабря: что обещают синоптики в воскресенье

Завтра, в воскресенье, 10 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Временами возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до 5-6°С.
Такой прогноз предоставили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 10 декабря
В Одессе завтра облачно. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 декабря
По Одесской области облачно. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Фото Марии Котовой