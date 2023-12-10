Все про 10 грудня: свята, церковне православне свято, народні прикмети та заборони

10 грудня у православних – день шанування мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа

Мученик Мина Олександрійський прибув до столиці Візантійської імперії за наказом імператора Максимина з Афін. Його місією боло вирішити конфлікт, який виник в Олександрії проміж язичниками та християнами. Але Мина вийшов за межі своєї дипломатичної і, будучи наполегливим християнином, почав почав там проповідувати свою віру. Коли вісті про це дійшли до імператора, той доручив Єрмогену прибути до Олександрії та завадити Мині займатися проповідями. І ще розпочати гоніння на християн. Єрмоген завзято прийнявся виконувати наказ свого володаря, але під час допитів та катувань Мини, несподівано сам став одним із християн. Надалі Мину катували інші слуги імператора, але Бог кожного разу зцілював мученика. Максимин вирішив сам завітати до Олександрії та вирішити проблему з християнами. Спершу він вбив Євграфа (той був секретарем Мини), потім за його наказом відрубали голову Мині, а згодом і Єрмогену.

Заборони 10 грудня: що не можна робити в цей день

заборонено вживати алкоголь, їсти шкідливу їжу;

під забороною в цей день лайка, лихослів’я, думки про погане;

не можна брати до рук гострі предмети, а тож шити і вишивати.

Які є народні прикмети та традиції, пов’язані із 10 грудня

Давні українці в цей день:

прогнозували погоду: якщо сороки ховаються під дах, літають навколо житла — незабаром треба чекати похолодання;

на небі білі хмари — невдовзі чекай морозів;

якщо в діжках пінитися пиво — скоро піде сильний сніг;

сухо та вітер надворі – літо буде посушливим;

вдень безхмарно і ясно — буде мороз;

вночі яскраво світять зорі — також до морозу;

випало багато снігу — наступний врожай буде поганим;

побачили кільця навколо сонця чи місяця — чекай снігопад.



Пращури називали цей день “Мина-світлі очі” – вважалося, якщо помолитися мученику Мині той зцілить очі і поліпшить зір. Також вважалося, що Мина може виганяти з людей злих духів, дарує здатність бачити правду.

Іменинники, що народилася 10 грудня:

10 грудня іменини у:

Євгена;

Івана;

Іоанна;

Стефана.

Талісманом людей, що народилися 10 грудня називають бірюзу. Цей камінь є дуже популярним, для нього характерне яскраво блакитне забарвлення. Колись вірили, що бірюза захищає від недоброго впливу, лікує різні хвороби.

Відомі люди, що народилися 10 грудня:

1875 рік — український композитор, автор духовних композицій, хорових творів Данило Роздольський;

1892 рік — український скульптор і педагог Макс Гельман;

1940 рік — український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик, а також однойменної хорової школи Микола Кацал.

Пам’ятні дати 10 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 грудня:

1520 рік — Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;

1637 рік — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;

1684 рік — Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;

1768 рік — у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;

1817 рік — Міссісіпі стає 20-м штатом США;

1901 рік — у Стокгольмі вручають перші Нобелівські премії;

1948 рік — Генеральна Асамблея ООН приймає Загальну декларацію прав людини;

1953 рік — виходить 1-й номер журналу “Плейбой”;

1981 рік — американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалів (“синдром набутого імунодефіциту” (СНІД));

1999 рік — Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Який 10 грудня день в Україні і світі: свята

10 грудня святкують Всесвітній день футболу, як в Україні, так і у всьому світі. Це свято ініційоване ООН з метою визнання та шанування футболу, який для багатьох став не просто грою, але й стилем життя.

Історія футболу має свої коріння ще в III-II століттях до нашої ери, коли в Китаї існувала гра з м’ячем, набитим пір’ям птахів та тваринною шерстю. Гравці намагалися влучити м’ячем у сітку, закріплену на бамбукових жердинах, і одночасно відстоювали свою позицію від атак опонента.

Місцем народженням того футболу, що ми знаємо, вважається Англія. За документальними свідченнями, у 1170 році вже існувала гра на полі з м’ячем, яка здобула величезну популярність серед молоді.

Це захоплення стало настільки масштабним, що навіть призвело до проблем навіть для короля Едуарда II. У 1300-х роках, готуючись до війни з Шотландією, воїни відмовилися від тренувань з луками на користь футболу, що призвело до тимчасової заборони гри королем.

З часом футбол поширився серед представників робітничого класу, ставши для них не лише розвагою, але й можливістю взаємодії та відпочинку. Проте, в ті часи матчі не проходили цивілізовано: правила були нечіткими, на полі часто вибухали бійки, а склад гравців постійно змінювався.

Тільки в 1848 році в Кембриджському університеті були встановлені чіткі правила гри в футбол, багато з яких залишаються актуальними й сьогодні. Перша футбольна асоціація була заснована в Англії у 1863 році.

Також 10 грудня в Україні відзначається День благодійності. Це свято було створено для підтримки милосердя на різних рівнях відповідальності. Благодійність охоплює різноманітні форми допомоги, включаючи фінансову підтримку, передачу майна, але також і моральну підтримку та надання безкоштовної фахової допомоги.

Ще 10 грудня відзначається День прав людини, який був встановлений за ініціативою ООН на честь прийняття Загальної декларації прав людини у Парижі у 1958 році. Цей міжнародний акт закріплює рівні права на свободу та відповідальність перед законом, незалежно від раси, віросповідання чи статі.

Додатково, 10 грудня святкують Всесвітній день хорового співу, який припадає на другу неділю грудня. Хор – це об’єднання співаків, що виконують вокальні твори разом, і в цьому може бути і музичний супровід, і виконання а капела.