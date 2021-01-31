Все дороги Одесской области открыли для проезда

Снежная стихия: какие дороги закрыты для транспорта в Одесской области и Украине По данным на утро четверга, 28 января, снежная стихия продолжает бушевать в Одесской, Николаевской и Киривоградской областях. В Укравтодоре рассказали, какие дороги закрыты для транспорта закрыты в этих и других регионах Украины. ПОДРОБНЕЕ