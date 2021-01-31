Новости Одессы и Одесской области

Все дороги Одесской области открыли для проезда

Все дороги Одесской области открыли для проезда

С 18:00 субботы, 30 января Служба автодорог сняла все ранее введенные ограничения и восстановила движение всех видов транспорта на дорогах государственного значения Одесской области.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщает пресс-служба облавтодора.

«В настоящее время проезд обеспечен на всех дорогах общего пользования государственного значения», – говорится в сообщении.

При этом ликвидация последствий непогоды продолжается: на дорогах области продолжает работать спецтехника.

Ранее из-за обрушившейся на область снежной стихии на Одесчине запретили движение большегрузного автотранспорта и пассажирских автобусов на дорогах общего пользования государственного значения.

Позже трассы начали частично открывать для легковых авто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить