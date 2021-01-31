Все дороги Одесской области открыли для проезда

С 18:00 субботы, 30 января Служба автодорог сняла все ранее введенные ограничения и восстановила движение всех видов транспорта на дорогах государственного значения Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба облавтодора.
«В настоящее время проезд обеспечен на всех дорогах общего пользования государственного значения», – говорится в сообщении.
При этом ликвидация последствий непогоды продолжается: на дорогах области продолжает работать спецтехника.
Ранее из-за обрушившейся на область снежной стихии на Одесчине запретили движение большегрузного автотранспорта и пассажирских автобусов на дорогах общего пользования государственного значения.
Позже трассы начали частично открывать для легковых авто.