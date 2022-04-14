Вражеский крейсер «Москва» догорает в Черном море (видео)

Российские нацисты могут ударить ракетами по Одессе, чтобы отомстить за сожженную «Москву» (видео) Сегодняшняя ночь, на четверг, 14 апреля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно, вражеских обстрелов не было. При этом веростность нанесения ракетных ударов по Одесскому региону достаточно высока: враг может попробовать отомстить нашим защитникам за пораженный накануне украинскими ракетами крейсер «Москва». ПОДРОБНЕЕ

Итоги 48-го дня войны в Одессе: русские корабли ведут разведку, а «психологи» вбрасывают фейки (видео) По состоянию на вечер вторника, 12 апреля 2022 года, 48-й день с начала войны в Украине, ситуация в Одессе и Одесской области остается контролируемой, силы обороны четко выполняют свои задачи. Обстрелов не было.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ