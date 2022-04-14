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Вражеский крейсер «Москва» догорает в Черном море (видео)

Вражеский крейсер «Москва» догорает в Черном море (видео)

Ракетный крейсер «Москва», флагман черноморского флота рф, ранее подбитый украинскими ракетами, по состоянию на вечер четверга, 14 апреля, догорает в Черном море.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Благодарю военно-морские силы за безупречную работу. Ждем новых метких попаданий по российским кораблям»,

– с улыбкой говорит Марченко в вечернем видеообращении к жителям области.


Напомним, ранее появилась информация о поражении флагмана черноморского флота рф ракетного крейсера «Москва» двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун».
Позже в Одесской областной военной администрации подтвердили огневое поражение крейсера «Москва». Как отметил глава ОВА Максим Марченко, «ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный».

Фото: Одесский курьер

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Редакция ПРОФИЛЬ

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