Вражеский крейсер «Москва» догорает в Черном море (видео)

Ракетный крейсер «Москва», флагман черноморского флота рф, ранее подбитый украинскими ракетами, по состоянию на вечер четверга, 14 апреля, догорает в Черном море.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
«Благодарю военно-морские силы за безупречную работу. Ждем новых метких попаданий по российским кораблям»,
– с улыбкой говорит Марченко в вечернем видеообращении к жителям области.
Напомним, ранее появилась информация о поражении флагмана черноморского флота рф ракетного крейсера «Москва» двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун».
Позже в Одесской областной военной администрации подтвердили огневое поражение крейсера «Москва». Как отметил глава ОВА Максим Марченко, «ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный».
Фото: Одесский курьер