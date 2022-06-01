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Враг снова активизирует воздушную разведку над Одесской областью

Враг снова активизирует воздушную разведку над Одесской областью

Ночь на первый день лета 2022 года, 1 июня, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов, сообщил в своем утреннем обращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

При этом, как отмечает представитель ОВА, сейчас враг пытается активизировать проведение воздушной разведки, в том числе наблюдение ведется и над местами, куда ранее угодили рашистские ракеты.

Братчук напоминает: вероятность нанесения ракетных ударов по нашему региону остается очень высокой. Враг может осуществлять ракетные атаки как со стороны Черного моря, где в настоящее время находится фрегат-носитель крылатых ракет типа «Калибр», так и с самолетов стратегической авиации с территории россии.

«Не пренебрегайте правилами безопасности и обращения со взрывоопасными предметами на одесском побережье и одесских пляжах. Напоминаем: там все заминировано»,

– предупреждает Братчук.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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