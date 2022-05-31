Военные итоги 31 мая в Одесской области: минус две мины и «привет» коллаборантам

Сегодняшний день, вторник, 31 мая 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов. Силы обороны продолжают выполнять боевые задания. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

При этом спикер ОВА напоминает: несмотря на то, что ситуация в регионе полностью контролируется, вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой, так как в Черном море курсирует рашистский флагман «Адмирал Макаров», несущий крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр».

Также Братчук рассказал, что сегодня специалисты Военно-морских сил Украины обезвредили и уничтожили две морские мины, которые прибило к берегу после шторма.

Кроме того, представитель Одесской военной администрации обратился к «притаившимся» предателям-коллаборантам, а также к тем, кто начал проявлять себя на временно оккупированных территориях в соседних областях. Но и наши партизаны не дремлют.

Особый «привет» Братчук передал некоему «недоумку Стремоусову», провозгласившему себя «гауляйтером Херсонской губернии», который накануне заявил, что придет «освобождать Николаев и Одессу от националистов».

«Я хочу сказать только одно: ты следующий, готовься – за тобой уже пошли украинские партизаны. Спрятаться ты не сможешь!», – предупреждает спикер ОВА.

А жителей области Братчук призвал не «разгонять зраду», так как мы не владеем всей информацией о том, что происходит на фронте, а военное руководство – владеет и принимает соответствующие решения: «Лучше помолитесь за наших ребят, которые в тяжелых боях могут отступить, чтобы выиграть главную битву».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как прошла ночь на 31 мая в Одессе.