Враг пытался ударить по Одесчине ракетой «Оникс»

По информации Оперативного командования «Юг», в ночь на четверг, 4 августа 2022 года, российские агрессоры предприняли очередную попытку ударить по территории Одесской области.

В ОК «Юг» сообщили, что враг выпустил с крымского направления противокорабельную ракету «Оникс».

К счастью, ракета не достигла цели – она разорвалась в воздухе на подлете к суше.

Между тем, напоминаем, что угроза нанесения ракетных ударов по Одессе и области остается чрезвычайно высокой. По сообщению Одесской областной военной администрации, сейчас в Черном море сейчас дежурят два вражеских корабля-ракетоносца врага, готовых запустить до 16 крылатых ракет.

Одесситов и жителей Одесской области настойчиво призывают беречь себя и своих близких, и выполнять все необходимые правила безопасности во время воздушной тревоги.

Между тем, не стоит пугаться, услышав звуки истребителей – это наша авиация.