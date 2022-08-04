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Как прошла ночь в Одессе: тревога, самолеты в небе и фейк про очереди за хлебом

Как прошла ночь в Одессе: тревога, самолеты в небе и фейк про очереди за хлебом

Ночь 4 августа в Одессе прошла без обстрелов, хотя посреди ночи одесситов и будил сигнал тревоги.  Самолеты в небе – наши, а рассказы про огромные очереди за хлебом – нет. Это российский фейк.

Обо всем этом в своем утреннем обращении рассказал спикер руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Первая затронутая тема – ракетная опасность. Братчук рассказал, что ночью был сигнал воздушной тревоги, но к счастью, обошлось без обстрела. Хотя в Черном море сейчас дежурят два ракетоносца врага, готовых запустить до 16 крылатых ракет. Поэтому представитель ОВА напомнил одесситам, что надо беречь себя и своих близких, и выполнять все необходимые правила безопасности во время воздушной тревоги.

Самолеты в небе. Враг пытается проникать в наше воздушное пространство, но безуспешно. В эти дни, если вы видите в небе боевую авиацию – это украинские истребители.

Враг боится. По словам Сергея Братчука, интересная информация приходит с территории временно оккупированного Крыма. Там уже более тысячи отказников. Тех, ко не хочет идти воевать в Украину. Они боятся. Боятся быть уничтоженными тут, так же как боятся и российские десантники, которые сейчас собираются вблизи Херсона и будут пробовать нас атаковать. По крайней мере об этом говорят разведданные.

В Одессе очереди захлебом? Ну и новость-изюминка, по словам Сергея Братчука: российские фейкометы разгоняют информацию о том, что в Одессе почти голод и огромные очереди захлебом. При этом к «новости» прилагаются фото и видео из российской глубинки. Показывают одну и туже очередь, больше никаких локаций и пишут, что это Одесса, в которой нет хлеба, а государство при этом вывозит зерно.

Сергей Братчук отметил, что зерно действительно идет на экспорт.  И каждое зернышко, которое туда уходит – это наполнение нашего бюджета, в том числе и оборонного, наполнение финансами наших вооруженных сил для того, чтобы уничтожить врага.

фейк про очередь за хлебом

Отметим, что власти не раз заявляли, что запасов продовольствия в Украине достаточно на годы вперед. И уж что-что, а голод нам точно не грозит.

Ранее мы публиковали общую сводку с фронта на утро 4 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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