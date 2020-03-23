Врачи скорой помощи не будут делать тесты на COVID-19

Экспресс-тесты на коронавирус в Украине будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.

“Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ БУДУТ проводить тест на COVID-19”, – говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для “санитарной сортировки”, то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры.

Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры, пояснили в ведомстве.

Ранее Минздрав заявлял, что медики из бригады экстренной помощи, прибывая на вызов относительно повышенной температуры и подозрения на коронавирус, будут делать два теста – на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Фото: lkpg.news

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