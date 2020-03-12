Врачи Одесской области теперь смогут добираться к пациентам на новых автомобилях

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, благодаря новому транспорту и технике, семейные врачи смогут вовремя не только оказать медицинскую помощь, но и проконсультировать и обследовать пациента.

Следует отметить, что эти автомобили – не машины скорой помощи. Это транспорт для врачей, которые работают в амбулаториях. Машины необходимы им, чтобы добраться до пациента в самый отдаленный населенный пункт или чтобы провести выездной прием.

«На этих машинах медики смогут быстро и с комфортом добираться до своих пациентов и оказывать им качественные медицинские услуги… В каждом районе строятся новые амбулатории и медицинские центры. Они обустраиваются современным оборудованием, как в крупных современных клиниках. И я уверяю, что медицинская отрасль и в дальнейшем будет развиваться в нашем регионе», – заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Каждый такой “чемоданчик” – программно-аппаратный комплекс для телеметрии и телемедицинской консультации – включает:

• портативный ЭКГ с цифровым интерфейсом;

• измеритель артериального давления и частоты сердечных сокращений с цифровым интерфейсом Bluetooth;

• портативный пульсоксиметр с цифровым интерфейсом Bluetooth;

• спирометры с цифровым интерфейсом Bluetooth (мундштук к спирометру, многоразовый – 2 шт., зажим для носа – 1 шт.);

• цифровой бесконтактный инфракрасный термометр с интерфейсом Bluetooth;

• цифровой дерматоскоп;

• цифровая обзорная камера;

• планшетный ПК (10 “/ 3G / Wi-Fi / Bluetooth);

• лицензионное программное обеспечение для получения, хранения, передачи данных от диагностических приборов комплекса.

Общая стоимость всех машин – 10 млн грн, а «чемоданчиков» – 3,5 млн грн.

Транспорт и приборы приобрели в рамках президентской программы «Доступная медицина».

Фото: Одесская ОГА

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