Кому надоело ходить по врачам? Телемедицина вам в помощь. И бесплатно

Уже несколько лет в нашей стране постепенно внедряют телемедицину. Недавно в Одессе открылся целый телемедицинский центр – первый в Украине. Самое время разобраться на его примере, что представляет собой телемедицина, для чего она нужна и есть ли реальный повод для радости.

Забудем об очередях?

Каждый, кто обращался в наши медучреждения, знает, что бесконечное хождение по врачам может оказаться страшнее самой болезни. Особенно если речь идет об узких специалистах, которых вечно не хватает. Очередь на прием к хорошему кардиологу или невропатологу может быть расписана на несколько недель вперед. Если же пациент проживает в небольшом городке или сельской местности, то каждый визит к врачу-специалисту в областную больницу превращается для больного в долгое мучительное путешествие. Для решения этих проблем и нужна телемедицина. Используя современные компьютерные технологии, медработники смогут изучать историю болезни, ставить диагноз и назначать лечение пациенту онлайн (в режиме реального времени). При внедрении полноценной системы телемедицины будет не важно, находитесь вы в столице или в крохотном селе. Врачи-специалисты всех направлений из областного центра будут на связи с вашим семейным врачом.

Что сделано в Одессе?

Телемедицинский центр в Одессе открыт на базе Одесской областной клинической больницы. Таким образом врачи населенных пунктов области получили доступ к онлайн-консультациям врачей-специалистов этого медучреждения. Но для полноценной работы центра сначала была создана сеть телемедицинских кабинетов – в амбулаториях и поликлиниках области. Так, на момент открытия центра к сети телемедицинских консультаций уже были подключены 84 медицинских учреждения. Центр стал своеобразной вершиной сложной пирамиды, куда поступают и обрабатываются все заявки из области. И главная задача нового телемедицинского центра – круглосуточно и оперативно предоставлять необходимые консультации пациентам в любом районе области. Для этого к работе в системе удаленных консультаций уже привлечены 152 врача по 21 специальности. За экспертным заключением врача-специалиста в центр предлагают обращаться и менее опытным коллегам, и медикам смежных специальностей, и обычным семейным врачам.

Как это работает?

В этом году телемедицина начала работать в тестовом режиме в пяти областях – Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской. Она охватила около тысячи амбулаторий. Позже к внедрению телемедицины подключились Луганская, Донецкая, Ивано-Франковская, Ривненская, Николаевская и Киевская области. За 2019-2020 годы планируется покрыть интернетом все амбулатории страны, а также обеспечить их телемедицинским оборудованием и транспортом. Пациенты будут получать консультации не напрямую, а через местных врачей-специалистов и врачей первого звена (семейных). При этом предусмотрены две модели взаимодействия докторов. – В острых ситуациях, когда решается вопрос об операции, врачи записываются для онлайн-консультации. В других случаях можно отправить заявку доктору на рассмотрение. В форме заявки фиксируются анамнез* пациента, диагноз от семейного врача и номер его телефона. Доктор знакомится с данными и по телефону дает рекомендации для пациента, – объяснил нам руководитель диспетчерской службы отделения телемедицины Одесской областной больницы Александр Вержак. Новый центр и телемедицинская сеть позволят также организовать срочный консилиум нескольких врачей-специалистов – для решения сложных диагностических вопросов.

Удовольствие недешевое, но для пациентов – бесплатное

На открытие телемедицинского отделения в Областной клинической больнице Одессы потрачено более 2 миллионов гривен. В основном эти деньги пошли на создание и оборудование колл-центра, отдела технической поддержки и отдела информационной работы. «Информационная работа» – не пустой звук. Большинство семейных врачей, особенно в сельских районах, – люди преклонного возраста. У них возникают сложности с работой на компьютере. Поэтому для внедрения телемедицинской системы потребовалось провести предварительное обучение семейных врачей по районам Одесской области. – Нашей задачей было пояснить им, как вести историю болезни пациента в цифровом формате, обрабатывать обращения и отправлять данные исследований в центр, – рассказал специалист центра Александр Вержак. У телемедицины, кроме упомянутых раньше, есть и другие плюсы. Например, с ее внедрением по всей стране можно будет удаленно проводить лекции и видеоконференции, повышать квалификацию районных врачей. Появится возможность массово собирать статистику по пациентам, чтобы отслеживать и предупреждать вспышки заболеваний. Но главное, что всем нам следует запомнить о работе телемедицины: для пациентов это бесплатно..

Для справки

До официального открытия Одесский телемедицинский центр два месяца работал в тестовом режиме. За это время провели свыше пяти тысяч консультаций, спасли жизнь 1438 пациентам. Наиболее востребованы консультации кардиолога, невролога и пульмонолога.

Кстати

За границей телемедицина работает почти 20 лет Телемедицина получила широкое развитие в таких странах Европы, как Венгрия, Великобритания, Германия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария. Первой страной, которая ввела телемедицину в 1991 году, стала Норвегия. К такой необходимости подтолкнуло большое количество труднодоступных для традиционной медицинской помощи мест.

Фото: 24tv.ua