Кто из пенсионеров может получить 20 тысяч гривен?

«ПриватБанк» сообщил на своей официальной странице о проведении акции «Дарим 20000 к пенсии» для военных пенсионеров. Акция стартовала в январе и будет действовать до конца мая 2023 года.

Все клиенты, получающие военную пенсию в «ПриватБанке», принимают участие в трех ежемесячных розыгрышах 20 тысяч гривен.

Для оформления пенсионной карты, которое занимает несколько минут, военным пенсионерам нужно обратиться в ближайшее отделение «ПриватБанка» с паспортом и кодом налогоплательщика. После открытия карты останется только подписать заявление на перечисление пенсии, а банк возьмет на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.

Открыть пенсионную карточку можно и без посещения банка – через смартфон и «Приват24».

Читайте также: Военные пенсии: что изменилось и каковы планы на будущее?