Настил убирают или сваи вбивают? Что происходит в Аркадии возле оскандалившегося клуба – фоторепортаж

Одесский клуб «Итака» в Аркадии угодил в скандал. Напомним, на пляже возле клуба арендатор установил своеобразный деревянный «полуостров», не имея на то соответствующего разрешения.

Сегодня стало известно, что самовольный настил таки демонтируют. Но так ли это на самом деле, узнавал фотокорреспондент «Одесской жизни».

По данным нашего корреспондента, особых признаков «демонтажа» он не заметил, но увидел, что рабочие, напротив, вбивают сваи. А сотрудники «Муниципальной стражи» охраняют объект.

Как сообщалось ранее, в Одессе начался демонтаж деревянного настила на пляже около известного клуба «Итака» в Аркадии.

Ранее заместитель начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфенов сообщил, что настил установил арендатор пляжа – «Одиссей-2017». При этом, по словам чиновника, работы проводились без необходимых разрешительных документов.