Ключевые моменты

12 июня в Одессе произошла серьезная авария на магистральном водопроводе.

Уже сутки нет воды в значительной части города: в Приморском, Киевском и Хаджибейском районах.

В компании «Инфоксводоканал» обещают восстановить водоснабжение к 22:00 13 июня.

обещают восстановить водоснабжение к 22:00 13 июня. С утра возле бюветов огромные очереди. Время их работы увеличили до 22:00. Техническую воду привозят в бочках на специализированном транспорте.

Отключение воды в Одессе: причины и адреса бюветов

На сайте Инфоксводоканала указано, что работы выполнены на 80%.

Из-за отсутствия воды в трех районах города люди активно набирают воду в бюветах. Причем не по одной бутылке, поэтому очередь движется медленно. Жители города находят разные способы, чтобы сэкономить время: некоторые занимают очередь и уходят, а возвращаются, когда знакомые звонят, сообщая о ее приближении.

Техническую воду набирают из водовозок, после опустошения цистерны уезжают чтоб наполнится. Поэтому на некоторых адресах машин может не быть.

По информации мэрии, для получения питьевой воды жители могут воспользоваться 15 бюветами. До 22:00 питьевую воду можно набрать по следующим адресам:

Дальницкая, 25

просп. Небесной Сотни, 14

просп. Леси Украинки, 33

ул. Добровольцев

6-я станция Большого Фонтана

сквер Михайловский

ул. Гераниева

Инглези

сквер Старобазарный

сквер Прохоровский

ул. Космонавтов, 17А

сквер Мечникова

ул. Просвещения, 1Д

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1

До 20:00 работает бювет на ул. Крымская, 71.

Бюветный комплекс на ул. И. Рабина временно не работает из-за капитального ремонта. Ближайшие альтернативы — бюветы на ул. Инглези и ул. Космонавтов, 17А.

Напомним, прорыв магистрали диаметром 1200 мм произошел в поле вне городской застройки. Из-за размытой почвы работы затянулись на всю ночь. Для того чтобы добраться до проблемного участка и начать ремонт, коммунальным бригадам пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для тяжелой техники.

Для восстановления магистральных водопроводов большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн. В этой связи специалистам пришлось создать специальную «подушку» из нескольких слоев бетонных плит и песка.