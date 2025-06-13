Ключевые моменты

В Одессе произошла серьезная авария на магистральном водопроводе.

Нет воды в значительной части города

Ориентировочные сроки, когда водоснабжение будет восстановлено.

Одесситам продолжают подвоз технической воды

Как сообщалось, из-за аварийного прорыва магистрального напорного водопровода диаметром 1200 мм без водоснабжения остаются Киевский, Приморский и Хаджибейский районы.

Утром 13 июня в Инфоксводоканале сообщили, что на месте прорыва очень сложная ситуация: поле, размытый грунт и грязь. Для того, чтобы добраться до проблемного участка и начать восстановительные работы пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжелой техники.

“Для работы на магистральных водопроводах большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн, поэтому нашим специалистам пришлось создать специальную «подушку» из нескольких слоев бетонных плит и песка. Только песка потратили более 150 тонн!”, — сообщили в компании.

Сейчас сотрудники Инфоксводоканала раскопали котлован, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы. По предварительным оценкам, они продлятся до 22.00.

Адреса размещения автоцистерн с технической водой

В связи отсутствия централизованного водоснабжения, сегодня, 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:

Педагогическая, 46а

Французский бульвар, 12/3

Большая Арнаутская, 83

Маразлиевская, 1а

Большая Арнаутская, 6

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50

Космонавтов, 68

Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип

Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской

Степная / угол Прохоровской

Варненская, 10

Ак. Королева, 85а / 85б

Шишкина, 60а

Небесной Сотни, 85

Варненская, 15

Небесной Сотни, 4

Семена Палия, 108

Десантный бульвар, 14

Князя Владимира Великого / 28-й Бригады

Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра. Жителей просят иметь с собой тару.

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